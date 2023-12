Um grupo de pelo menos 43 brasileiros já deixou a Faixa de Gaza e, cruzando a fronteira pela cidade de Rafah, já está no Egito para viajar ao Brasil. Há dificuldade de conexão telefônica com as famílias, o que dificulta a confirmação do número total, que pode chegar a 51.

A aeronave brasileira que trará todos de volta, um KC-30, finalizava na manhã deste sábado (9) os procedimentos para decolar rumo ao país árabe.

Eles fazem parte do segundo grupo de repatriados do território. O primeiro desembarcou em Brasília no dia 14 de novembro e foi recebido no aeroporto pelo presidente Lula.

Os demais palestinos que têm nacionalidade brasileira tinham preferido ficar em Gaza, esperando por uma paz ou por um cessar-fogo prolongado que até agora não chegou.

Com a retomada dos bombardeios de Israel sobre Gaza depois do fim do cessar-fogo, que atingiram também o sul do território, eles procuraram a embaixada do Brasil na Palestina para afirmar que, sim, tinham desistido de seguir em suas casas e gostariam de sair da região.

Uma nova lista foi elaborada pela diplomacia e apresentada pelo Brasil a Israel e aos demais países que participam de negociações para a retirada de estrangeiros da zona do conflito. Ela chegava a 86 nesta semana.

A embaixada do Brasil alugou quatro casas para abrigá-los. Há escassez de água, de remédios e de alimentos e risco permanente de que sejam atingidos por bombas.