A juíza Raquel Vasconcellos Alves de Lima, da 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, determinou a soltura de dois suspeitos de terem ligação com o grupo extremista islâmico xiita Hezbollah no Brasil.

Em sua decisão, ela afirma que, segundo manifestação da polícia, os homens não "oferecem perigo à investigação ou à sociedade" e revogou a prisão temporária dos dois.

Guardas seguram fotos do aiatolá Ruhollah Khomeini, do atual líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante funeral no Líbano - Ahmad AL-Rubaye - 6.nov.2023/AFP

Na mesma decisão, ela converteu em prisão preventiva a detenção de outros dois acusados: Mohamad Khir Abdulmajid e Lucas Passos Lima. "Verifica-se o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados Lucas e Mohamad, ante a gravidade dos fatos narrados, ou seja, o risco concreto de atos terroristas, em face dos novos fatos que surgiram no decorrer da investigação", diz ela.

Como Mohamad está fora do país, ela determinou a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol para a sua extradição ao Brasil, caso ele seja preso no exterior.

Na decisão, a juíza também relata trechos da investigação do Ministério Público Federal (MPF) que detalha como os brasileiros eram recrutados para atuar no Hezbollah.

Segundo a apuração, Mohamad e outro homem identificado com Haissam Housin Diab "prospectavam brasileiros que poderiam ser recrutados". "Percebe-se que eram preferíveis brasileiros com antecedentes criminais", diz trecho da investigação.

Os pré-selecionados eram, então, convidados para viagens internacionais até o Líbano, que eram planejadas e custeadas pelos agentes.

"Já em território libanês, os potenciais recrutas eram cortejados por meio de estadias em hotéis de luxo, passeios, presentes, dinheiro, e, posteriormente, eram direcionados para encontros com um 'chefe' da organização, o qual os entrevistava e tentava recrutá-los para o grupo terrorista", diz a investigação.

"Durante a entrevista, o referido 'chefe' da organização indagava os potenciais recrutas sobre suas vidas pessoais, questões políticas, e os questionava se seriam capazes de 'matar e sequestrar' a mando da organização. Ocasionalmente também pediam referências de outros brasileiros com antecedentes criminais capazes de 'matar por dinheiro'", prossegue.

A investigação do MFP ainda afirma que os brasileiros eram orientados a "simular que estavam numa viagem de turismo, 'passeando' pelo Líbano e 'tirando várias fotos'. "Para isso recebiam dinheiro e presentes da organização."

A partir do depoimento dos suspeitos presos, a investigação concluiu que eles "aparentemente não se conheciam" e que tinham em comum apenas Mohamad, que agia como recrutador.

Nas declarações dos acusados à polícia, que são citadas na decisão judicial, os suspeitos afirmam que só eram informados já no Líbano sobre o que se tratava a viagem. Um deles diz que pensava que seria um "intercâmbio musical".

Também afirmam que era durante a viagem que eles eram questionados sobre terem antecedentes criminais ou integrarem organizações criminosas como o PCC ou o Comando Vermelho. Quando os suspeitos diziam que não estavam interessados no serviço de "matar e sequestrar", eles eram dispensados.

A juíza também cita na decisão que a polícia identificou que Lucas "teria realizado tarefas de reconhecimento em locais para possíveis ataques contra a comunidade judaica no Brasil". E que ele pesquisou também, em setembro de 2023, "dados de geolocalização e registrou com vídeo e fotos locais da comunidade judaica no Distrito Federal, especificamente as sinagogas de Taguatinga e Águas Claras e a área judaica do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília".

"Além disso, teria pesquisado na internet sobre certo líder religioso judaico, a embaixada de Israel no Brasil, sinagogas localizadas em Brasília e Itumbiara (GO) e a comunidade Israelita Netzarim de Goiás".

Na decisão, ela transcreve trecho da investigação policial, que mostra vídeos e imagens armazenados em email que seria do suspeito. "Além de pesquisar o endereço da Sinagoga KETER TORAH, foi localizado um vídeo no qual um veículo trafega à noite pela rua onde fica o templo religioso. Quando se aproxima do local, um dos ocupantes do veículo diz: ‘bingo’. O motorista diz ‘vou dar a volta aqui e você filma."

Além disso, a polícia identificou também que Lucas vinha realizando treinamento com arma de fogo e comprou dispositivos de espionagem e vigilância. Ele teria ainda estabelecido contato com um piloto de avião com experiência em rotas aéreas para o exterior.

"Embora os primeiros contatos tenham sido feitos a pretexto de adquirir aeronave, a evolução dos diálogos mostra a tentativa de cooptar referido piloto para a rede terrorista em formação, possivelmente para servir como aliado em possível fuga para fora do país burlando os controles alfandegários", diz trecho da investigação.

O trabalho da polícia, diz a juíza, ainda aponta mensagens de conversas que seriam de Lucas, Mohamad e um outro indivíduo não identificado, que mostrariam uma "lealdade desmedida aos propósitos da organização terrorista".