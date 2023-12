O diretor-executivo da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial), Hamilton dos Santos, tomou posse como membro do Conselho do Pacto pelo Esporte.

A iniciativa, promovida pela organização Atletas do Brasil, é um acordo privado entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro que tem como objetivo contribuir para criar uma cultura profissional na gestão dos investimentos, com melhor governança e mais transparência.

O diretor-executivo da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial), Hamilton dos Santos - @hfsantos no Instagram

Hamilton dos Santos foi convidado a participar pelo presidente do Conselho de Administração do Pacto, João Pedro Paro Neto.

Desta forma, a Aberj passou a ser signatária do Pacto. "Assim, em vez de apoiar projetos pontuais, a entidade, aportando seu expertise em comunicação empresarial, passa a apoiar uma causa maior, que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento do potencial social da indústria esportiva brasileira, propondo principalmente uma aproximação maior entre o ecossistema do esporte com o sistema educacional do país", diz Hamilton.

Diversas empresas associadas da Aberje também fazem parte do Pacto, como Accor, Banco do Brasil, Bradesco, BRF, Carrefour, EDP, EY, Itaú, J&J, Latam, Mastercard, McDonald’s, Mercado Livre, Santander, Sicredi, SOMOS Educação, XP e Vivo.