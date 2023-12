A carta em que advogados defendiam que o presidente Lula (PT) nomeasse o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, para o Ministério da Justiça, deu um salto na sexta (15). Foram 144 novas assinaturas que se somaram ao apoio dos 77 profissionais que já tinham endossado o nome dele no dia anterior.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho - Marlene Bergamo - 14.jun.2022/Folhapress

PORTA ABERTA

A saída de Flávio Dino, que deixa a pasta para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), abriu a disputa para a indicação de seu sucessor.

PORTA ABERTA 2

Além de Carvalho, que tinha também o apoio de setores do PT e de movimentos sociais, eram cogitados para o posto o atual secretário-executivo do ministério, Ricardo Capelli, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.

