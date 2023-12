O deputado estadual paulista Paulo Fiorilo (PT), líder da federação formada por PT, PC do B e PV na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), enviou um ofício ao governo Tarcísio de Freitas em que afirma que "elementos ligados às forças policiais" teriam sido destacados para fabricar dossiês contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante evento de sua pré-campanha - Marlene Bergamo-16.out.23/Folhapress

O documento foi endereçado ao secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Nele, Fiorilo diz ter recebido denúncias sobre uma suposta mobilização contra o psolista, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e questiona por que um parlamentar estaria sendo investigado por policiais.

"Não bastasse o referido parlamentar ser titular de prerrogativas de foro especial em razão de sua função, à polícia não é dado investigar pessoas, mas fatos, tanto menos investigar com intuito manifestamente político e eleitoral", afirma o líder petista.

Ao final do ofício, o deputado estadual pede que as autoridades do estado responsáveis pela polícia e por seu efetivo apurem as supostas ilicitudes.

Procurada pela coluna, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que as denúncias citadas pelo deputado do PT carecem de provas.

"A Secretaria de Segurança Pública adotará as medidas legais cabíveis diante das denúncias sem provas apresentadas pelo autor do ofício. A pasta ressalta que as forças policiais de São Paulo são instituições de Estado que atuam em absoluto respeito às leis e no estrito cumprimento do seu dever constitucional", afirm a pasta, em nota.

MEMÓRIAS

O ator e diretor Selton Mello recebeu convidados como o ator Zé Carlos Machado no lançamento da sua autobiografia "Eu me Lembro", na noite de segunda (4). As atrizes Mariana Ximenes e Mônica Martelli compareceram ao evento, que ocorreu na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo.