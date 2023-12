A organização Legisla Brasil irá premiar 16 deputados federais por seu alto desempenho no primeiro ano da atual legislatura. Entre os agraciados há nomes como Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Adriana Ventura (Novo-SP), Fernando Marangoni (União-SP) e Bruno Ganem (Podemos-SP).

O deputado federal Fernando Marangoni (União-SP) - Ronny Santos -8.dez.2022/Folhapress

Os parlamentares estão entre os que mais bem pontuaram no Índice Legisla, formado pelos eixos "produção legislativa", "fiscalização", "mobilização" e "alinhamento partidário". Critérios como apresentação de projetos, número de relatorias, recebimento de emendas parlamentares, cargos ocupados na legislatura e desvios da posição majoritária do partido são levados em consideração.

Os 16 escolhidos se destacaram entre 40 deputados que foram classificados como "cinco estrelas" pelo índice. A cerimônia de premiação será realizada pela Legisla Brasil na próxima quarta-feira (6), em Brasília.

UM BRINDE

As advogadas Gabriela Araujo, Maíra Recchia e Priscila Pamela dos Santos, da banca Araujo Recchia Santos Sociedade de Advogadas, homenagearam a ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lôbo em um jantar realizado no restaurante Cantaloup, em São Paulo, na quinta-feira (30). O advogado Bruno Salles, o deputado estadual Emidio de Souza (PT) e o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho estiveram lá. A presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, Susanna do Val Moore, e a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) compareceram.