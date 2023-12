A socióloga Lúcia Helena Gama lançará o livro "Eram a Consolação" na quarta-feira (6), na livraria Martins Fontes da Paulista, em São Paulo.

Capa do livro "Eram a Consolação", de Lúcia Helena Gama - Divulgação

O volume é resultado dos trabalhos de pesquisa da autora sobre os anos 1960 e 1970 em São Paulo. É também uma continuidade de "Nos Bares da Vida", livro lançado anteriormente por Lúcia Helena como fruto do seu doutorado.

UM BRINDE

As advogadas Gabriela Araujo, Maíra Recchia e Priscila Pamela dos Santos, da banca Araujo Recchia Santos Sociedade de Advogadas, homenagearam a ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lôbo em um jantar realizado no restaurante Cantaloup, em São Paulo, na quinta-feira (30). O advogado Bruno Salles, o deputado estadual Emidio de Souza (PT) e o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho estiveram lá. A presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, Susanna do Val Moore, e a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) compareceram.