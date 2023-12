A 20ª edição do Prêmio Innovare, que reconhece boas práticas da Justiça no Brasil, vai prestar uma homenagem ao advogado Marcio Thomaz Bastos (1935-2014).

O Prêmio Destaque levará o nome do ex-ministro da Justiça, que foi um dos responsáveis pela criação do Innovare. O tema da categoria neste ano é "Defesa da Democracia e do Estado de Direito".

O então ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, em foto de 2014 - Jonas Oliveira/Folhapress

"O destaque deste ano representa, dessa forma, não só uma justa homenagem à trajetória profissional do dr. Márcio Thomaz Bastos, como também reconhece que a sua atuação sempre pautada pelo espírito público e pelo compromisso com a democracia e o estado de direito continua inspirando e sobrevive em todos que procuram honrar a Justiça e os cidadãos em prol de um país mais igualitário", disse a ministra e presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, no início do ano.

A cerimônia de premiação será realizada no próximo dia 12 no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do Innovare no YouTube.

Além dos destaques, serão premiadas as categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania.

