Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) enviaram uma petição ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para informá-lo que o ex-presidente vai à Argentina nesta semana para a posse de Javier Milei.

O presidente Bolsonaro (PL) discursa em ato contra aborto - Douglas Magno - 23.nov.23/AFP

Em maio, quando determinou uma ação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o magistrado ordenou a retenção de seu passaporte.

O documento, no entanto, não foi levado pelos policiais e está em poder do ex-presidente. Para viajar à Argentina, no entanto, Bolsonaro não necessita do passaporte. É possível entrar no país com a carteira de identidade (RG) do Brasil.

"Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este juízo, o peticionário [Jair Bolsonaro] vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 7 e 11 de dezembro", diz a petição.

"A ausência se dará em razão de viagem a Buenos Aires, onde participará da cerimônia de posse de Javier Milei na Presidência da Argentina, a convite do próprio presidente eleito", acrescenta o documento.

A petição é assinada pelos advogados Paulo Bueno, Daniel Bettamio Tesser, Fábio Wajngarten, Saulo Segall, Thais de Vasconcelos Guimarães, Clayton Soares e Bianca Lima.

Também é informado ao ministro do STF, que Bolsonaro viajará acompanhado do coronel Marcelo Costa Câmara, e que o ex-presidente está à disposição "para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após o mencionado período de ausência".

"Comprometido com a Justiça e suas obrigações legais, anexa a esta petição as passagens aéreas de ida e volta, bem como o itinerário com os detalhes da viagem", diz ainda o documento.