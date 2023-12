A chegada de Paul McCartney a São Paulo para os shows de sua turnê "Got Back" é aguardada não apenas por milhares de fãs que há décadas colecionam memórias afetivas relacionadas ao ex-beatle, mas também por um admirador mirim de apenas três anos de idade.

Nascido no Brasil e criado em Santiago, no Chile, Leonardo Martin Faé tem como passatempo favorito interpretar canções dos Beatles e brincar de imitar os integrantes do quarteto —Paul costuma ser o seu favorito. No repertório, canções como "Hey Jude", "Let It Be" e "Ob-La-Di, Ob-La-Da" se fazem presentes.

Leonardo Martin Faé, 3, fã mirim dos Beatles; mãe do garoto faz campanha para que ele possa entrar no show que Paul McCartney fará em São Paulo, na quinta (7) - Arquivo pessoal

Quando foi aberta a venda de ingressos para os shows do músico no Brasil, a empreendedora Julia Martin e o economista Thiago Faé, pais de Leonardo, garantiram as entradas dos três para a apresentação que será realizada na quinta-feira (7), em São Paulo.

Após a compra ser concluída, no entanto, tomaram conhecimento de que só seria permitida a entrada de crianças a partir dos cinco anos de idade, desde que acompanhadas dos pais. Irresignada, Julia iniciou nas redes sociais uma campanha: "Ajude o Léo a realizar o sonho de conhecer o Paul McCartney".

No seu feed no Instagram e nos Stories, a empreendedora tem divulgado vídeos de seu filho cantando músicas dos Beatles e feito apelos para que as empresas organizadoras do evento autorizem a entrada do garoto. Apresentadores como Luciano Huck e Marcos Mion, da TV Globo, têm sido marcados nas publicações, em uma tentativa de dar visibilidade à campanha.

"Ele é muito fã. Eu já fui no show e meu marido também, então dessa vez a gente comprou ingresso por causa dele. Naquela loucura da venda, só nos atentamos para a idade mínima depois", afirma Julia.

"A gente nunca sabe quando o Paul vai voltar para o Brasil, se essa é a última turnê ou não. Quando a gente descobriu que não dava [para o Léo ir ao show], contamos para ele, mas ele só fala disso. Outro dia, levei ele na pediatra e depois comentei em casa: 'Olha, a médica falou que ele cresceu'. E ele: 'Eu cresci? Posso ir no show do Paul?'", conta. "Ele está com muita vontade de ir."

A empreendedora diz ter contatado a Eventim, que realizou a venda dos tíquetes, mas ouviu como resposta que a empresa era responsável apenas pelos ingressos. Julia ainda buscou a Bonus Track, produtora dos concertos de McCartney no Brasil, mas não obteve retorno.

Procurada pela coluna, a Bonus Track afirma que a idade é apenas uma recomendação e que o casal poderá levar Léo. "A idade mínima é uma recomendação, pois a produção tem o conhecimento que o som alto poderá afetar o aparelho auditivo de crianças abaixo de cinco anos", diz a empresa, em nota.

"Porém, se os pais julguem adequado o som, o horário e o local podem levar a criança. Importante reforçar que o acesso será permitido com a apresentação de documento que comprove a responsabilidade legal."

A ausência de um comunicado claro ainda causa receio nos pais do garoto. Thiago lembra que, em 2017 e em 2019, crianças foram barradas na porta de shows do ex-beatle.

Léo, conta a sua mãe, começou a ter contato com o repertório do grupo britânico por meio dos "na-na-na-na" entoados em "Hey Jude", quando estava aprendendo suas primeiras palavras. Um tio e padrinho é apontado como o responsável pela influência musical.

Por volta dos dois anos de idade, ganhou um ukulele de uma tia e pôde assistir vídeos que mostravam os Beatles —até então, seus pais não permitiam que o pequeno fizesse uso de telas. Nasceram ali suas primeiras performances inspiradas em clipes e registros de shows feitos mundo a fora.

"Ele brincava o dia inteiro. 'Agora, eu sou o Paul novo', ' agora, eu sou o Paul velho'", conta Julia, ao falar sobre como o filho interpretava os vídeos gravados em diferentes fases da carreira de McCartney.

A empreendedora afirma que Léo, apesar da pouca idade, coleciona histórias de diversas ocasiões em que demonstrou seu lado beatlemaníaco de forma inesperada.

A mais recente delas ocorreu no último final de semana, durante um casamento familiar, em que pediu um microfone emprestado ao cantor da celebração para cantar "Hey Jude" e "Let It Be".

"Ele canta várias músicas, e canta com muita emoção. Ele só dorme ouvindo músicas cantadas pelos Beatles, todos os dias. Ele tem fases, agora a gente tem tocado 'Happy Xmas', do John Lennon", diz Júlia.

"É um nível [de admiração] muito grande. Se ele realmente não fosse muito apaixonado, eu não ia fazer nada dessas coisas."