O ex-jogador de futebol e empresário Ronaldo promoverá um torneio de tênis com a presença de diversas personalidades na próxima semana, em São Paulo. O objetivo da iniciativa é arrecadar recursos para a Fundação Fenômenos, organização social criada pelo ex-atacante.

O ex-jogador Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno - Bruno Santos -27.jun.2022/Folhapress

O Galácticos Open será realizado na casa de Ronaldo, na zona sul de São Paulo, entre os dias 14 e 17 de dezembro. Além do ex-jogador, outros nomes conhecidos do futebol vão participar da competição, como Kaká, Denilson, Amoroso, Alexandre Pato e Juninho Paulista. O apresentador Felipe Andreoli e os músicos Marcos, Belutti e Rodriguinho também irão encarar as disputas em quadra.

O evento contará ainda com espectadores famosos, a exemplo da apresentadora Sabrina Sato, do ex-jogador Caio Ribeiro, do cantor Lucas Lucco, do consultor de saúde Marcio Atala, do gamer Nino Pavolini, ninexT, e da modelo, empresária e presidente do conselho da Fundação Fenômenos, Celina Locks, mulher de Ronaldo.

Os tenistas Bruno Soares, Bruno Rosa e Marcelo Melo e os ex-tenistas Ricardo Mello, Thomaz Bellucci e Vanessa Menga também deverão comparecer ao torneio.

Itens especiais e experiências serão leiloados durante a iniciativa, que terá transmissão pela RonaldoTV.

Doações para a ONG podem ser feitas também pelo site.

