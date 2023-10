O Globoplay estreia em novembro uma série documental sobre a vida e a trajetória de Eurico Miranda, um dos mais polêmicos dirigentes do futebol brasileiro e figura histórica do Vasco.

O dirigente de futebol Eurico Miranda posa para foto na sala de troféus da equipe do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro - Daniel Marenco -19.nov.2014/Folhapress

"A mão do Eurico" tem direção do jornalista Rafael Pirrho e relembra momentos emblemáticos do cartola, como quando ele conseguiu a anulação de uma partida da Libertadores de 1990 da equipe vascaína contra o Atlético Nacional, da Colômbia, time para o qual torceria o traficante Pablo Escobar.

Miranda ficou sabendo que o trio de arbitragem do jogo teria recebido uma oferta de dinheiro para ajudar o clube colombiano. Ele, então, conseguiu que a disputa fosse remarcada para outra data.

Morto em 2019, o dirigente colecionou denúncias fora do esporte. Deputado federal por dois mandatos, o cartola admitiu que o pagamento de propina existe na política e no mundo do futebol, mas afirmou que nunca se beneficiou.

"Tenho certeza que para Bangu não vou", disse Miranda em entrevista à Folha em 2017, referindo-se ao complexo penitenciário do Rio de Janeiro.

