A futura nova ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Daniela Teixeira, foi prestigiada por jogadores do Flamengo e ganhou uma bandeira assinada por integrantes do time nesta quarta-feira (1º).

O clube rubro-negro desembarcou em Brasília para disputar um jogo do Brasileirão contra o Santos, ocasião que foi aproveitada para a realização do encontro, sediado no hotel em que a equipe está hospedada.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e Daniela Teixeira, futura ministra do STJ, em Brasília - Arquivo pessoal

Indicada à segunda corte mais importante do país pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Teixeira teve seu nome aprovado pelo Senado Federal na semana passada, após cerca de cinco horas de sabatina.

"Foi mais suado do que o jogo do Flamengo de hoje", brincou a futura ministra, em conversa com o elenco. O presidente do time, Rodolfo Landim, e os advogados Marcos Meira e Ronald Barbosa estavam presentes.

Antes de passar pelo crivo dos senadores, etapa indispensável para a chegada ao STJ, Teixeira vinha repreendendo aqueles que se referiam a ela como ministra. "Ministra, não. Flamenguista", brincava.

Daniela Teixeira, futura nova ministra do STJ, e o jogador Gabigol, do Flamengo, em Brasília - Arquivo pessoal

Questionada pela coluna sobre em qual lugar pretende estender a bandeira autografada que recebeu do Flamengo, Teixeira respondeu prontamente, por mensagem: "No gabinete, claro! Junto da bandeira do Brasil e da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil]."

Natural de Brasília, a agora ex-advogada devolveu sua carteira da Ordem em cerimônia realizada na seccional do Distrito Federal, na quinta (26).

Sua posse no STJ está marcada para o dia 22 de novembro. Além dela, no mesmo dia serão empossados como ministros os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos, ambos indicados por Lula.

NA TELA

O jornalista Valmir Salaro participou da exibição do documentário "Escola Base: Um Repórter Enfrenta o Passado" na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo, realizada na segunda (30). O advogado José Luis Oliveira Lima, conselheiro do Innocence Project Brasil, esteve lá, assim como a diretora-presidente do Instituto Liberta e também conselheira do projeto, Luciana Temer.