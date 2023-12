O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, recebeu convidados no jantar de confraternização do grupo jurídico realizado na Casa Natura Musical, em São Paulo, na noite de quinta-feira (7). O evento, que teve como tema "Refundação do Brasil", reuniu políticos, ministros e advogados e contou com show da cantora Alcione.

Entre os presentes estavam o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Jaques Wagner (PT-BA), a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira, o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União) Vinícius Marques de Carvalho, o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) André Ramos Tavares e o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT).

Do mundo jurídico ainda compareceram os advogados Gabriela Araujo, Antonio Claudio Mariz de Oliveira, Dora Cavalcanti, Pierpaolo Cruz Bottini, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e Fábio Tofic Simantob, além da presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo), Patrícia Vanzolini.

Também passaram por lá os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL-SP), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Orlando Silva (PC do B-SP), o deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP) e o presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg.