O ator Mouhamed Harfouch já havia esbarrado com o cantor e compositor Chico Buarque em alguns eventos, mas diz que nunca tinha tido coragem de abordá-lo. "É difícil quando a gente vê um ídolo assim, de perto", afirma ele à coluna.

Ao ser convidado para interpretar o músico em uma participação especial na série "Betinho — No Fio da Navalha", do Globoplay, Mouhamed conta que decidiu que era hora de conhecê-lo pessoalmente. O encontro ocorreu nos bastidores de um dos shows da turnê "Que Tal um Samba?", que Chico apresentou no Rio de Janeiro.

Chico Buarque recebe o ator Mouhamed Harfouch, que vai interpretá-lo na série 'Betinho' - Arquivo Pessoal

"Quando entrei no camarim, eu não tinha nem palavras. Mas logo de cara, ele me falou assim: 'Veja lá o que você vai fazer comigo, hein, Mouhamed'. Eu quase desmaiei", relembra o artista.

"Se eu já estava nervoso, depois dessa bola dele, não tinha mais perna, não estava nem mais nesse planeta", recorda, entre risos.

Mouhamed diz que não quis tomar muito o tempo do músico antes da apresentação. "A gente sabe que é um momento de concentração."

Os dois conversaram sobre futebol, e o ator conta que chegou a receber um convite para jogar uma pelada com o time de Chico, o famoso Politheama. Mas, de novo, faltou coragem para Mouhamed aceitar a proposta. "Eu não ia conseguir pegar na bola só de olhar pro Chico", relata.

Ele também diz que preferiu não se assistir interpretando o músico na série. As cenas do ator como o personagem vão ser disponibilizadas a partir de sexta (15). "Não faço a menor ideia de como ficou."

A minissérie mostra a vida do sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho (vivido por Julio Andrade), que enfrentou a Aids, a ditadura militar (1964-1985), a hemofilia e foi o criador da campanha "Natal Sem Fome" no Brasil.

Julio Andrade caracterizado como Betinho, e Mouhamed Harfouch como Chico Buarque para a série do Globoplay - Arquivo Pessoal

Chico Buarque participou de campanhas e shows promovidos pelo ativista. Uma dessas apresentações é recriada na produção do Globoplay, com Mouhamed cantando e tocando uma música do compositor.

"Foi um trabalho que me desafiou e me aproximou de um ídolo. Eu desejo que as pessoas gostem, mas sobretudo desejo que ele [Chico Buarque] se sinta minimamente representado e que não fique magoado, caso eu tenha errado na medida", admite.

Além do encontro pessoal com o cantor e compositor, Mouhamed diz que viu muitos vídeos de entrevistas concedidas pelo músico. Ele afirma ainda que fugiu da imitação. "O que eu mais tentei buscar não foi ser igual ao Chico, mas poder passar esse estado de graça dele, esse estado de lucidez, de simplicidade."

"O Chico, em tudo que ele faz, ele coloca o coração na ponta da chuteira de forma muito autêntica e humana. E foi o que eu busquei no meu trabalho: ser humano, verdadeiro, escutar atentamente e estar presente", completa.

Após passar pela caracterização para a série e tirar a barba, Mouhamed diz que os outros atores e a equipe técnica da set começaram a vê-lo como o músico. Ele mesmo, que até então não se achava parecido, afirma ter passado a ver alguma semelhança. "Confesso que teve uma hora que me olhei no espelho e tomei um susto. Pensei: ‘Gente, eu estou parecido'."

"O mais importante, para mim, é ajudar a contar essa história e a enaltecer esse brasileiro maravilhoso que foi o Betinho", completa.

COPO CHEIO

O jornalista, tradutor e colunista da Folha Daniel de Mesquita Benevides recebeu convidados para o lançamento de seu novo livro, "Gelo e Gim: Crônicas sobre Drinques, Suas Receitas, Cinema, Música, Literatura e Outras Misturas". O evento foi realizado no São Cristóvão Bar e Restaurante, em São Paulo, na noite de terça (12). A socióloga e cientista política Maria Victoria Benevides e o livreiro Ricardo Lombardi estiveram lá.