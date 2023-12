A USP (Universidade de São Paulo) concedeu o título de doutora honoris causa à cantora Marisa Monte. A honraria foi aprovada nesta terça (12) pelo Conselho Universitário da instituição.

A artista será a terceira mulher a receber o título, entre 122 personalidades homenageadas em toda a história da instituição.

A cantora Marisa Monte se apresenta no festival Primavera Sound, no autódromo de Interlagos, em São Paulo - Adriano Vizoni - 2.dez.2023/Folhapress

As outras duas agraciadas são a zoóloga alemã radicada o Brasil Eveline Du Bois Reymond Marcus e a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei de proteção às mulheres.

A proposta de conceder o título a Marisa foi da professora Carlota Botto, diretora da Faculdade de Educação da USP. E teve forte apoio da diretora da Faculdade de Medicina da USP, Eloisa Bonfá, da cardiologista Ludhmila Hajjar, professora titular da mesma instituição, e da vice-reitora, Maria Arminda Arruda.

Marisa Monte recebeu o título pela colaboração com a universidade e pelos serviços prestados ao país na área das artes.

"É incrível, pela representatividade feminina e pela honra que é trabalhar pela inclusão das pessoas e pela transformação pelo conhecimento", diz ela à coluna.

Embaixadora do Programa USP Diversa, ela está ajudando a implementar o Endowment USP Diversa, que vai captar recursos para alunos do programa de cotas da USP.

"Eu brinco que sou a 'Marisa Ponte'", afirma, referindo-se à tarefa que se impôs de "juntar pessoas em torno de valores e causas".

A cantora explica que a ideia é organizar arrecadações para a criação "de um fundo perpétuo" que ajude os cotistas a permanecerem na universidade.

Além disso, ela criou e mantém o Espaço Imaginário Marisa Monte no InCor, que leva arte e cultura para pacientes, familiares e funcionários do InCor USP.

"É uma emoção enorme quando as pessoas nos relatam a diferença que isso fez na recuperação delas. Muitos pacientes ficam, às vezes, meses dentro do hospital fazendo tratamento. E lá elas podem ler livros, tocar e ouvir instrumentos", afirma.

O espaço tem biblioteca com cerca de 3.000 itens, instrumentos e ateliês de atividades manuais.

A cantora foi homenageada também pelo trabalho de pesquisa e preservação da memória da música brasileira, e por outras "causas que apoiei a minha vida inteira".

Em um texto sobre o título, que também enviou à coluna e deve postar em suas redes sociais, ela resumiu o que sente: "Estou muito feliz e emocionada com a notícia de que fui escolhida para receber o título de Doutora Honoris Causa da USP pela Faculdade de Educação pelo conjunto da minha obra. Será uma honra colaborar com a maior instituição de pesquisa e educação do Brasil. Transformar a realidade do nosso país através da inclusão pelo saber é um grande desafio que eleva minha existência à nova dimensão. Muito obrigada a todos que depositaram em mim esse voto de confiança" seguiu, para finalizar: "Viva a Educação! Viva Ciência! Viva a Arte e a Cultura!".