A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) enviou um ofício ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pedindo a investigação da atuação da Polícia Militar na cidade de Potiraguá. No domingo (21), uma indígena do povo Pataxó-Hã-Hã-Hãe foi morta a tiros no local durante um conflito por terras.

A situação teria sido resultado de uma tentativa de fazendeiros de retomar uma fazenda ocupada, segundo o Ministério dos Povos Indígenas. Cerca de 200 ruralistas da região convocaram a classe, através das redes sociais, a participar da ação, ainda de acordo com a pasta.

Maria de Fátima foi morta a tiros neste domingo (21) - Reprodução

A Apib afirma que o episódio não é isolado, mas faz parte de um contexto de "violência estrutural" que acomete a região —é a segunda morte de uma liderança registrada no período de 30 dias.

A articulação argumenta que é dever do Estado proteger os indígenas.

"Trata-se de mais uma tragédia inserida no mesmo contexto de violência estrutural. A ausência de investigações conclusivas contra esses grupos é um fator que contribui com a continuidade da violência contra os povos indígenas, ao ponto de os fazendeiros e demais envolvidos não sentirem constrangimento algum em sua atividade delitiva, uma vez que utilizam as redes sociais para divulgar e disseminar discursos de ódio contra os indígenas", diz o documento.

O ofício também foi enviado ao Ministério Público Federal (MPF). A Apib pede que o órgão "faça as devidas diligências in loco no intuito de salvaguardar o direito à vida e à integridade física dos membros do povo Pataxó".

A vítima Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, era irmã do cacique Nailton Muniz, e ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo. Já um ruralista foi atingido por uma flecha, segundo a Polícia Militar da Bahia. Os três foram encaminhados ao Hospital de Potiraguá.

Maria de Fátima recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Já o cacique foi transferido para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga, a 79 km de Potiguará. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde.

Dois homens apontados como integrantes do movimento Invasão Zero foram presos em flagrante e autuados por homicídio e tentativa de homicídio. Quatro armas de fogo apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil da Bahia.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) convocou uma reunião com parte do secretariado e comandantes de forças de segurança para monitoramento da atuação dos órgãos estaduais. Em suas redes sociais, o mandatário prestou solidariedade à comunidade indígena e disse ter conversado com o presidente Lula (PT) sobre o assunto.

O movimento Invasão Zero foi criado por produtores rurais do sul da Bahia na tentativa de impedirem invasões de terras por parte do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), no início do terceiro mandato do petista.

Na Bahia, uma escalada de conflitos fundiários nos últimos anos se mescla ao tráfico de droga, à guerra de facções e à letalidade policial comuns às periferias das maiores cidades da região, como Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz Cabrália.

No mês passado, o líder indígena Lucas Santos de Oliveira, o Lucas Kariri-Sapuyá, 31, foi assassinado em Itaju do Colônia. A Terra Indígena Caramuru-Paraguassu, que fica entre os municípios de Itaju do Colônia, Pau Brasil e Camacan, possui 54 mil hectares e abriga cerca de 2.800 pessoas. O território tem um longo histórico de conflitos fundiários envolvendo fazendeiros e indígenas.

