A vereadora Monica Benicio (PSOL-RJ), viúva de Marielle Franco, assassinada em 2018, diz estar cansada de promessas sobre a resolução do caso e de esperar que a investigação seja concluída.

"Nossa perspectiva é uma só: cobrar respostas objetivas e ações concretas. [São] seis anos nessa dor, sem conseguir ter uma noite de sono em que não peça a Deus que esse caso chegue ao final", afirma ela à coluna.

Retrato de Monica Benicio, arquiteta, eleita vereadora do Rio. Gloria, Rio de Janeiro. - Zo Guimaraes /Folhapress

Benicio diz que houve, no último ano, ações concretas da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro na investigação —como a revelação de novos envolvidos no caso. Mas pondera que fala sempre às autoridades sobre estar cansada de "factoides e ilações".

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou no último dia 9 à CBN que a instituição espera finalizar ainda no primeiro trimestre deste ano as investigações do crime que matou a vereadora carioca e seu motorista, Anderson Gomes.

Desde a entrada da PF na investigação, diz Benicio, a família de Marielle tem recebido reiteradas afirmações sobre o empenho das autoridades envolvidas, com as quais se encontram de forma pontual.

Não há, porém, data concreta ou previsão de realização do júri com os suspeitos presos. "As familiares têm enorme expectativa de que o júri dos executores não retarde mais. Já passou da hora", diz Benicio.

Segundo ela, a família seguirá "cobrando e denunciando" o caso. "Minha esposa foi assassinada. O que não vou admitir jamais é que usem sua morte como um espetáculo midiático esvaziado do real sentido: termos justiça por duas vidas ceifadas."

REINO ENCANTADO

O ator e youtuber Luccas Neto recebeu convidados para a pré-estreia do seu novo filme, "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", no shopping Eldorado, em São Paulo, na manhã de terça-feira (16). As atrizes Anajú Dorigon e Flavia Monteiro, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.