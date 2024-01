Salvador terá, a partir do próximo dia 26, um novo centro cultural dedicado à formação da cidade. A Casa das Histórias, localizada em um casarão revitalizado na cidade baixa, ao lado do Mercado Modelo, reunirá itens do acervo do Arquivo Público Municipal e exposições sobre a capital baiana.

Segundo a Secretaria Municipal da Cultura, o equipamento irá apresentar uma nova narrativa sobre os 474 anos da cidade, com foco na contribuição de pessoas negras e indígenas.

A Casa da História é um anexo do novo prédio do Arquivo Público de Salvador - Divulgação/Secult Salvador

"Por entre memórias escritas, orais, ecológicas e visuais podemos fazer uma viagem inspiradora pelas narrativas que nos constituíram enquanto cidade e enquanto povo que se mostra e se pensa", diz o secretário municipal da Cultura, Pedro Tourinho.

O centro tem curadoria de Ana Helena Curti e contribuição de José Eduardo Ferreira Santos, fundador do Acervo da Laje, que atuou na escolha dos azulejos das escadas que interligam seus quatro andares —intituladas "Escadas do Patrimônio".

A Casa das Histórias também terá representações das paisagens naturais da cidade, por meio de imagens acompanhadas de uma trilha sonora original, e um espaço com destaque para a formação geográfica de Salvador.



com BIANKA VIEIRA (interina), KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH; colaborou GEOVANA OLIVEIRA