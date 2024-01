Chico Buarque e Alcione preparam um dueto para o Show de Verão da Mangueira, que será realizado na capital fluminense na quarta (31) e na quinta-feira (1º).

Os dois cantarão juntos o clássico "Estação Derradeira", composta pelo músico carioca em celebração à escola de samba, segundo apurou a coluna.

Alcione, Chico Buarque, Maria Bethânia e outros artistas no Show de Verão da Mangueira, no Rio, em 2016 - Ricardo Borges - 26.jan.2016/Folhapress

Além de Chico e Marrom, que neste ano será homenageada no desfile da Verde e Rosa, o Show de Verão reunirá no palco do Vivo Rio os cantores Dudu Nobre, Fernanda Abreu, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares.

Criado em 1998, ano em que a escola de samba dedicou seu samba-enredo a Chico Buarque, o evento da Mangueira já reuniu artistas como Maria Bethânia, Fafá de Belém e Gal Costa em edições anteriores.

AQUECIMENTO

A médica e apresentadora Thelma Assis participou do terceiro ensaio aberto do bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta, realizado no Galpão Cultural do MST, na região central de São Paulo, no domingo (28). Thelminha, como é conhecida, será a Diva do Baixo Augusta no cortejo deste ano. A atriz e bailarina Márcia Araújo Dailyn, musa do bloco, e o ex-secretário Alê Youssef, um dos fundadores do grupo, estiveram lá. A cantora Bruna Pazinato foi uma das atrações do evento.