Os Correios vão passar a usa etanol no lugar de gasolina em mais de 10 mil carros flex e furgões de 400 kg e 600 kg.

A medida terá início ainda neste primeiro semestre em seis estados (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Paraná e Minas Gerais) e no Distrito Federal, e será expandida ao longo de 2024.

Fachada de loja dos Correios em São Paulo - Danilo Verpa - 23.abr.2013/Folhapress

A mudança faz parte da iniciativa dos Correios para até 2030 reduzir em 30% as emissões de CO2 com a frota própria de veículos da estatal.

"As maiores vantagens são a redução da poluição do ar, da dependência de combustíveis fósseis na operação e o fortalecimento da marca junto aos clientes e sociedade, além de reforçar o compromisso ambiental dos Correios, alinhado com a política do governo federal", diz o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

