Gloria Groove e Péricles preparam releituras de canções de Marília Mendonça, Roupa Nova e Tierry para o show que farão juntos no Festival de Verão Salvador. O ex-Exaltasamba subirá ao palco como convidado da cantora pop no próximo dia 28.

Gloria Groove e Péricles vão se apresentar juntos no Festival de Verão de Salvador - Adriano Vizoni/Folhapress/Reinaldo Canato/UOL

Um artista da Motown, selo americano que consagrou grandes nomes da música negra, também terá uma faixa interpretada pelos dois.

O Festival de Verão, que neste ano celebra sua 25ª edição, será realizado no Parque de Exposições, na capital baiana, entre os dias 27 e 28 de janeiro.

TELONA

A diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções, Mônica Sousa, seu pai, o quadrinista Mauricio de Sousa, e a atriz Sophia Valverde receberam convidados na pré-estreia do filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" no Cinépolis do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, na noite de segunda (15). Sophia dá vida à personagem Mônica no longa, que é dirigido por Mauricio Eça e conta também com a atriz Carol Roberto no elenco, como intérprete de Milena. O empresário Mauro Sousa, filho do desenhista criador da Turma, prestigiou o evento ao lado do marido, Rafael Piccin.