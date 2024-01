O cantor Supla, 57, diz apoiar a volta da mãe, Marta Suplicy, ao Partido dos Trabalhadores (PT) para ser vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. "Acho que pode fazer uma boa dupla", avalia. "E sem essa palhaçada de que Boulos vai invadir tudo", afirma, em referência a críticas feitas ao deputado federal por sua relação com o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

"Muita gente discorda, mas não estou preocupado com partido. Na política é assim, tudo muda", diz o roqueiro, que em 2016 chamou a mãe de "golpista" por ter apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O cantor Supla e a mãe, Marta Suplicy, no restaurante Veridiana Jardins - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Ele também lembra que Marta entrou na prefeitura com Bruno Covas (1980-2021), não com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que é pré-candidato à reeleição.

Apesar de chamar a mãe de "a melhor prefeita de São Paulo", Supla apoia o possível desejo do pai, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), de ser o vice na chapa de Boulos. "Ele está no direito dele. Há quanto tempo está no partido?"

Como mostrou o Painel, Suplicy defende uma prévia entre filiados do PT para definir o candidato a vice de Boulos na disputa para a Prefeitura de São Paulo e cogita postular a vaga.

No meio de uma possível disputa entre pai e mãe, porém, prefere não escolher um favorito. "Isso aí é maldade", diz, em tom de brincadeira, ao ser questionado. O cantor também afirma que não tem interesse em seguir o caminho dos pais. "Eu faço [política] por fora."

No ano passado, Supla lançou o álbum "Supla e os Punks de Boutique", que traz canções sobre a "gangue da bike" no centro de São Paulo.

"Vai ser complicado aqui [no centro da capital] para qualquer político", diz. "Na época do [Fernando] Haddad [PT] estava até melhorzinho em relação à cracolândia. O Nunes até tenta, mas é difícil."

