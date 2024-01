A atriz Theresa Fonseca terá a missão de dar vida a Mariana, uma das personagens mais polêmicas de "Renascer", na Globo. Na história, a jovem é disputada por pai e filho, José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva), respectivamente.

Na versão original da trama, em 1993, o papel foi feito por Adriana Esteves, que tinha 22 anos na época. O público estranhou o caráter dúbio de Mariana, que estava longe da mocinha tradicional, mas também não chegava a ser uma vilã.

A atriz Theresa Fonseca interpretará Mariana no remake de "Renascer" - Fabio Rocha/TVGlobo

Adriana foi alvo de muitas críticas e chegou a se afastar da TV após a novela. Anos depois, ela afirmou que a personagem foi "dificílima", mas que se orgulhava de ter feito "Renascer".

Theresa Fonseca, que não era nascida quando a primeira versão foi ao ar, assumirá o desafio aos 26 anos e após uma única experiência em novela na TV aberta. Ela estreou em "Mar do Sertão" (Globo), em 2022, como a romântica Labibe.

"Eu estou muito empolgada e extremamente feliz de poder contar essa história. A Mariana é uma personagem que me instiga em lugares que eu não tinha visitado ainda", diz a atriz.

A artista afirma que os seus parentes são muito fãs de "Renascer". "Espero que a gente consiga encantar minha família e todo o público."

No folhetim, Mariana se envolve com José Inocêncio para se vingar da morte do avô. Ela, porém, se apaixona pelo fazendeiro, o que piora a relação já deteriorada do pai com o filho caçula, João Pedro, que também gosta da jovem.

"Ela é louca pelos dois, e esse é o grande conflito da Mariana, esses dois amores igualmente poderosos dentro dela, pelo pai e pelo filho", diz Theresa.

Escrito por Bruno Luperi, neto do autor original da novela, Benedito Ruy Barbosa, o remake de "Renascer" estreia no próximo dia 22.

No ano passado, Theresa gravou "Guerreiros do Sol", novela feita para o Globoplay que deverá estrear na plataforma em 2025.