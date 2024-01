Irmã mais nova de Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo foi uma das poucas pessoas que soube, desde o início, que a cantora estava negociando com a Globo a sua participação no BBB 24.

"Quando ela me contou, eu fiquei surpresa, mas a gente sempre conversou muito. Eu respeito e admiro muito a coragem e as escolhas da Wan", afirma Camilla à coluna.

A atriz Camilla Camargo e a irmã, a cantora Wanessa Camargo - Carla Furtile Photography

Para a atriz, a cantora vai surpreender o público positivamente, além de ter "muitas chances" de ganhar a disputa. "Ela tem vários pontos fortes: a persistência, a determinação, o poder da fala. Ao mesmo tempo, ela é uma mulher extremamente meiga, carinhosa, verdadeira, amiga, transparente, generosa e com um coração lindo", diz.

"Acho que a questão é mais como isso vai ser mostrado lá dentro e como ela vai conseguir passar tudo isso para os telespectadores", completa.

Em entrevista à coluna no ano passado, Wanessa disse que quase entrou no BBB 22, mas temia "virar planta" porque achava que não seria uma pessoa interessante nas festas.

Camilla discorda. "Ela é super animada. Gosta de shows, dança muito bem e é movida a música. Eu falo que a Wanessa é inimiga do fim porque ela é muito mais noturna do que diurna", diz.

"Acho que ela vai se jogar e tem muito a entregar. Fora que ela se posiciona muito bem, e vai se posicionar quando necessário", acrescenta.

Camilla afirma já estar preparada para fazer grandes mobilizações quando a irmã, eventualmente, for indicada a um paredão. Ela acrescenta também não ter receio de "nada que possa acontecer com a cantora lá dentro". "A Wanessa é muito sensata. Se ela se posicionar de forma mais [contundente] em algum assunto, com certeza, vai ser com justa causa", afirma.

A atriz, que estreou no ano passado a série "Tudo Igual... SQN" (Disney+) e deverá lançar neste ano um livro voltado ao público infantil, acrescenta que fará o possível para acompanhar todos os momentos da irmã dentro do BBB 24.

"Só tenho expectativas boas [sobre a participação de Wanessa no reality]. Acho que ela vai se sair muito bem", diz.

com BIANKA VIEIRA (interina), KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH; colaborou GEOVANA OLIVEIRA