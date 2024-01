O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) se manifestou contra o pedido do empresário Alexandre Correa para que o seu filho de 9 anos seja retirado à força da mãe, Ana Hickmann.

Correa entrou com uma ação de busca e apreensão da criança porque, segundo ele, a apresentadora estaria descumprindo os horários de visita determinados judicialmente.

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa - Reprodução/Twitter

"A busca e apreensão é uma medida que existe no direito brasileiro para quando há uma decisão judicial em que a mãe deve entregar o filho [para a convivência com o pai], e isso não acontece", explica o advogado Enio Martins Murad, que representa o empresário.

Para o promotor Marco Antonio Martins Fontes Custódio, porém, determinar a busca e apreensão da criança é uma "medida precipitada", já que inexistem provas "que venham desabonar a conduta moral" da mãe. "Ou seja, eventual descumprimento do regime de visitas fixado sumariamente não pode implicar em medida gravosa ao infante", afirma.

"Tanto a guarda quanto a visita devem-se lastrear não só nos interesses dos genitores, mas principalmente nos interesses do infante [da criança]", completa o promotor.

Em sua manifestação, Custódio recomenda que Ana Hickmann seja intimada e que seja fixada multa diária de R$ 5.000, em caso de descumprimento das visitas.

Na quarta (3), Correa entrou na Justiça com um pedido de prisão para a apresentadora por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial.

Segundo decisão liminar de 19 de dezembro, a Justiça determinou que o filho do ex-casal ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, com retirada às 9h e devolução às 18h, competindo aos avós paternos buscarem e devolverem a criança no lar materno.

Ana, porém, teria permitindo apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde ao alegar que iria para uma praia com amigos e levaria o menor junto.

Por meio de sua assessoria, a apresentadora disse que tinha sido acordado entre os advogados dela e de Correa a transferência do período de férias do filho com o pai para os dias 9 a 17 de janeiro.

O advogado de Correa negou e afirmou que a apresentadora teria alterado a data sem que ele e sua sócia soubessem.