De segunda a sexta-feira, Tati Machado é vista por milhões de brasileiros nos programas Encontro e Mais Você, da Globo. Mesmo assim, ela diz ainda não ter se acostumado quando grandes nomes da teledramaturgia a reconhecem pelo seu trabalho.



Aconteceu quando ela encontrou Adriana Esteves em uma edição do Rock in Rio, e um chefe na emissora as apresentou. "A Adriana falou assim: ‘É claro que eu sei quem é ela, eu a acompanho todos os dias’", relembra Tati.

Ou, mais recentemente, quando dividiu o camarim com as atrizes Sophie Charlotte e Letícia Colin para o especial Melhores do Ano, do Domingão com Huck, no fim do ano passado. "Eu não tinha nem roupa para estar do lado delas", brinca, entre risos.



"A gente ajudou uma à outra a dar ideia para o look. Eu pensei: ‘Meu Deus, tô muito famosinha’", diz, corrigindo-se logo na sequência. "Não posso falar famosinha, que a última vez que eu falei a Ana Maria [Braga] me corrigiu ao vivo: ‘Famosinha, não. Você está famosa’."



De fato, Tati Machado tem se destacado na emissora —há rumores de que a empresa cogita projetos solos para ela na TV aberta e no Globoplay. Questionada sobre o tema, ela não esconde que o seu sonho é, sim, ter a sua própria atração um dia. "Mas acho que isso será aos poucos, sabe? Não é uma coisa, por exemplo, para agora", explica. "Estou, de todo o meu coração, muito satisfeita com a rotina que eu tenho hoje."



A coluna acompanhou a jornalista durante a sua manhã de trabalho nos estúdios da Globo, em São Paulo. Tati tinha ido dormir às 2h e já estava na emissora às 6h, mas não aparentava mau humor ou cansaço. O motivo das poucas horas de sono era o Big Brother Brasil 24, que tinha acabado de estrear.



"Desde antes de trabalhar na Globo, eu sempre fui apaixonada por BBB. Imagina poder trabalhar com uma coisa que eu já assistia de graça?", indaga. O reality show, aliás, foi o que fez a carioca criada no Leme sair dos bastidores e ir para a frente das câmeras.



Formada em jornalismo, Tati entrou na Globo em 2012, por meio do programa de estágio da emissora. Inicialmente, seu objetivo era trabalhar com as notícias quentes, as chamadas "hard news". "Fiz entrevista para a GloboNews e para o RJTV. Tinha certeza que era para esse caminho que seguiria."



Mas não foi o que ocorreu. Ela foi selecionada para a área de entretenimento. Tempos depois, virou editora de conteúdo do Gshow, o portal de novelas, celebridades e BBB da emissora. O empurrão para se tornar apresentadora veio do roteirista Lucas Paraizo, autor das séries de sucesso "Sob Pressão" e "Os Outros". Ela conta que, certo dia, Paraizo acompanhou uma reunião de trabalho do Gshow. "Após eu me apresentar, ele virou para a minha chefe e falou assim: ‘Você tem que fazer alguma coisa com essa menina’", recorda.

Apresentadoras Tati Machado e Ana Maria Braga se abraçam após apresentarem o programa Mais Você - Eduardo Knapp/Folhapress

Tati diz que já se expressava da mesma forma que o público a vê hoje na TV. Muito da desenvoltura para as câmeras, conta, vem da sua experiência como atriz. Ela fez teatro musical dos seis aos 14 anos. Chegou a participar, ainda criança, do Gente Inocente, programa que era apresentado por Marcio Garcia, no canal. Mas ao ter que se decidir por uma profissão, Tati afirma ter optado pelo jornalismo, acreditando que teria um melhor retorno financeiro.



"E eu também estava perdendo muita coisa, era uma vida muito sacrificante, de fazer espetáculo sexta, sábado e domingo enquanto as minhas amigas iam viajar e faziam outras coisas", diz. "Só que eu passei a minha vida toda com saudade do que eu vivi [no teatro]", admite.



Após a recomendação de Paraizo, a oportunidade de ir para a frente das câmeras surgiu com a criação da RedeBBB, em 2017, quando Tati passou a roteirizar e apresentar programas para a internet sobre o reality show. "Quando tive essa chance foi como se eu tivesse juntado duas paixões. Eu pensei: ‘Consigo ser jornalista, que é o que eu quero ser, e consigo, de alguma maneira, usar essa coisa da arte, de uma certa atuação.’"



Na TV aberta, a sua estreia foi no extinto programa Se Joga, em 2019, quando entrava para falar dos bastidores das novelas e das celebridades. Mesmo com o fim da atração, em 2021, ela seguiu cumprindo a mesma função por meio de participações em outros programas do canal, a exemplo do É de Casa e do Encontro com Fátima.



Com a saída de Fátima Bernardes e a mudança do Encontro, que deixou os estúdios do Rio e passou a ser apresentado de São Paulo, Tati teve de tomar, em 2022, uma decisão importante: mudar de cidade. O estímulo veio do marido, Bruno, com quem está desde os 19 anos. Embora se considere "muito carioca" e afirme que a adaptação na capital paulista tem sido desafiadora, Tati diz não se arrepender da mudança.



"Olha quanta coisa que aconteceu para mim. Eu comecei a ter oportunidades diferentes, como apresentar no lugar da Patricia [Poeta] o Encontro quando ela está de férias, participar do Mais Você, participar da Batalha do Lip Sync [quadro do Domingão com Huck em que artistas dublam músicas de sucesso]", enumera. Foi a própria Ana Maria Braga, inclusive, que pediu para a jornalista estar cada vez mais presente na atração.



"É merecido", diz Ana à coluna sobre o reconhecimento que Tati vem recebendo do público e dentro da Globo. Para estar nas duas atrações, o Encontro e o Mais Você, que vão ao ar uma logo após a outra, a apresentadora tem, muitas vezes, que literalmente correr pelos bastidores da Globo —o Encontro é apresentado do estúdio 3, e o Mais Você, do estúdio 1, distantes uns 50 metros um do outro.



No dia em que a coluna acompanhou as gravações, houve tempo apenas para colocar o microfone, e Tati já foi chamada por Ana Maria para falar sobre BBB. Antes, a apresentadora do Mais Você elogiou o sapato da jornalista carioca: uma sandália de plataforma rosa com corações vermelhos.



Os figurinos usados por Tati, aliás, são uma febre entre as telespectadoras. Ela afirma que, antes da TV, costumava ser mais básica e usar roupas escuras, porque tinha dificuldade de encontrar peças para o seu corpo.

Trabalhando na Globo, Tati conta que teve a possibilidade de experimentar uma variedade maior de roupas e tons, o que acabou influindo na sua autoestima. "Fez com que eu começasse a gostar mais de mim, e entender que está tudo bem eu botar uma roupa curta, uma roupa colorida, uma roupa mais justa."



A jornalista admite que é fácil se deslumbrar com todas as regalias proporcionadas por trabalhar numa empresa como a Globo. "É muito gostoso. Você está aqui me acompanhando hoje e viu: a minha roupa já estava aqui, com todas as opções de sapatos que eu posso usar e com vários tipos de brincos. [Há] uma equipe toda preparada para me atender. E aí ajeitam seu cabelo, te deixam bonita e se sentindo bem." Para manter os pés no chão, ela diz que sempre procura se lembrar que "há muito pouco tempo" estava do outro lado, na porta do camarim de um artista, algumas vezes esperando horas para conseguir entrevistá-lo.



Em São Paulo, após terminar a jornada de trabalho nos Estúdios Globo, Tati afirma ter uma rotina de uma "senhorinha" que sai pouco de casa. "Meu hobby é ir para o shopping, dar uma volta e bater perna", relata. "Mas aqui [na capital paulista] eu tenho trabalhado muito, porque têm surgido boas oportunidades, que são o meu principal objetivo: mudar a realidade [financeira] da minha família e conquistar as minhas coisas. Estou focada, não paro."



Muito falante e simpática, Tati se emociona ao relembrar a perda repentina do pai, em julho de 2021. Marco Sérgio, que era conhecido como Marquinhos, morava sozinho e teve um aneurisma cerebral. Ela conta que falava com ele quase que diariamente, e estranhou quando mandou uma mensagem para o pai e ele nem sequer a recebeu.



Diante da dificuldade de contato, Tati foi até o seu apartamento. Como ele não abria a porta, ela chamou um chaveiro. "Aí, quando o chaveiro começou a abrir, ele falou: ‘Tem chave dentro’. Eu comecei a chorar. Tinha certeza que meu pai tinha morrido ali."



Amigos da jornalista ingressaram no local antes dela para ajudá-la. Eles encontraram Marco Sérgio caído no banheiro. Ele ainda estava vivo. "Fui até ele e falei: ‘Pai, eu cheguei pra te salvar, tô aqui’", diz ela, muito emocionada.



Tati afirma ter descoberto naquele momento que o pai estava sem plano de saúde. Ele foi levado para o hospital público municipal Miguel Couto, no Rio, e operado um dia depois. "Foi quando comecei a enfrentar a maior dificuldade da minha vida, porque eu já era uma pessoa conhecida, mas não tinha dinheiro para colocá-lo num hospital particular."



A jornalista diz ter sido muito bem atendida pelos médicos da instituição, mas afirma que se sente culpada por não poder ter dado ao pai a estrutura de uma unidade privada. "Ao mesmo tempo em que as pessoas na porta do hospital me reconheciam ou pediam para tirar foto comigo, meu pai estava lá dentro lutando pela vida dele."

Apresentadoras Tati Machado, Patrícia Poeta e Valéria Almeida no novo cenário do programa Encontro - Daniela Toviansky/Globo

Após passar pela cirurgia, Marco Sérgio ficou alguns dias internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da unidade, mas não sobreviveu. "Foi muito difícil. É uma sensação de que eu estava ganhando tanta coisa, a minha vida melhorando tanto financeiramente, na conquista do meu sonho... Será que, para ganhar, eu preciso perder?", indaga. "Eu me questionei muito, muito, e me sinto culpada até hoje."



Tati afirma ser uma "pessoa muito feliz" e diz que isso também faz com que ela reflita em alguns momentos. "Depois que ele morreu, eu não deixei de ser feliz, sabe? Não sei explicar muito bem, e em vários momentos me questionei: Você não pode estar bem porque o seu pai morreu.", diz.



"Mas a saudade é o amor que fica. E ele está em mim para sempre."