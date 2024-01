A série "Pablo e Luisão", criada pelo humorista Paulo Vieira, começará a ser gravada a partir de fevereiro nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Mas a preparação do elenco já foi iniciada. "Esses dias dei uma aula de como fazer salgado [para eles]. Estávamos nós na Globo, pura farinha, fazendo coxinha", conta ele, entre risos, à coluna.

O comediante criou a série inspirado nos negócios inusitados que o seu pai, Luisão, e o melhor amigo dele, Pablo, inventam desde que o ator era criança. Vieira começou a narrar as aventuras de ambos no X, antigo Twitter, alçando a dupla à fama e fazendo dela um viral nas redes.

O humorista e apresentador Paulo Vieira, em São Paulo - Eduardo Anizelli - 29.ou.2021/Folhapress

Segundo revelou o F5, o ator Antonio Fagundes é cotado para voltar à Globo para fazer uma participação especial no projeto. "Uma coisa que eu pedi para a Globo é que pudesse ter um elenco bom, um elenco forte, e o Fagundes seria incrível. Adoraria que ele fosse convidado [e participasse], está na minha lista de sonhos."

Ainda não foram divulgados os atores que farão parte da produção, mas já é certo que Vieira será o narrador da história.

A expectativa é que a série estreie apenas em 2025 no Globoplay. A produção terá cenas gravadas também no Tocantins, estado onde vive a família do humorista e onde ele foi criado.

Além de "Pablo e Luisão", Paulo Vieira está envolvido em outro projeto na Globo. Ele é um dos novos jurados da quarta temporada do The Masked Singer Brasil, reality que vai ao ar a partir de domingo (21), com apresentação de Ivete Sangalo.

Ao lado de Tais Araújo, Sabrina Sato e do ator José Loreto, que, assim como ele, também ingressou no elenco do programa neste ano, Vieira terá a missão de desvendar quem são os famosos por debaixo de luxuosas fantasias que se apresentam na atração.

O reality já teve edições gravadas no hotel Sheraton São Paulo, na zona sul da capital paulista. "Uma coisa que eu não sabia é que nós gravamos as apresentações com a presença da plateia, mas na hora que vai revelar quem é o mascarado, a plateia toda sai. Só é revelado para a apresentadora e para nós, jurados", conta.

A estratégia é usada pela Globo para evitar que vaze a informação sobre quem são os participantes do reality antes de a edição ir ao ar.

REINO ENCANTADO

O ator e youtuber Luccas Neto recebeu convidados para a pré-estreia do seu novo filme, "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", no shopping Eldorado, em São Paulo, na manhã de terça-feira (16). As atrizes Anajú Dorigon e Flavia Monteiro, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.