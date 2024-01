O Bolo do Bexiga, que tem proporções quilométricas e é tradicionalmente distribuído no aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro, voltará a ser confeccionado neste ano, quando a capital paulista comemorará 470 anos.

Após a celebração não ser realizada nos últimos três anos, a comunidade se organiza para retomar os festejos no local.

Bolo do Bexiga é montado no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, para comemorar o aniversário da cidade em 2018 - Rivaldo Gomes - 25.jan.18/Folhapress

Em 2021, o bolo foi feito de forma virtual por causa da pandemia de Covid. Já no ano seguinte, com o aumento de casos de infecções pelo coronavírus, a sobremesa foi substituída por uma campanha de arrecadação de alimentos.

Em 2023, por sua vez, os organizadores decidiram não promover a comemoração porque ainda estavam abalados com a morte de Walter Taverna, um dos idealizadores dos festejos.

"Mas neste ano vamos voltar", diz Thais Taverna, neta de Walter e uma das organizadoras do bolo. De acordo com ela, a festa só será possível pelo apoio de toda a comunidade do Bexiga, incluindo pessoas como Niltes Lopes, que faz parte da diretoria da Vai-Vai, escola de samba do bairro.

"O Bolo do Bexiga sempre foi um marco e é um evento muito emocionante, que reúne pessoas do Bexiga e também de toda São Paulo em comemoração à cidade", destaca Thais.

As atrações que farão parte da festa ainda estão sendo definidas. Já está confirmada a apresentação da Bateria 013, fruto de um projeto social criado em 2016 que reúne jovens sambistas do bairro e da Vai-Vai. O grupo mescla sucessos de Carnaval com músicas conhecidas da MPB.