O deputado estadual Eduardo Suplicy defende uma prévia entre filiados do PT para definir o candidato a vice de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa para a Prefeitura de São Paulo.

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) - Ronny Santos/Folhapress

O nome mais forte para compor a chapa é o da ex-prefeita Marta Suplicy, bancado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Suplicy, que cogita postular a vaga de vice, diz que uma consulta aos filiados fortaleceria o nome indicado.

"Tenho ouvido muitas vozes dentro do PT dizendo que seria interessante ser debatido e votado o candidato ou candidata a vice. A pessoa escolhida, seja a Marta ou outra, teria maior força para dar ao Boulos", diz.

O deputado afirma que pretende marcar uma conversa com o psolista para debater a possibilidade de se apresentar como vice. "Quero ter uma troca de ideias com ele sobre isso e outros temas", afirmou.

Suplicy esteve no Palácio do Planalto na última segunda-feira (8), antes do ato em defesa da democracia que ocorreu no Congresso Nacional. No mesmo dia, Marta e seu marido, Márcio Toledo, se reuniram com Lula.

"Eu soube que a Marta tinha estado com o presidente. Assim, no meio da cerimônia [no Congresso] eu escrevi um bilhete para ele, entreguei para o Ricardo Stuckert [fotógrafo da Presidência], pedindo uma audiência também. Assim como ele recebeu a Marta, poderia me receber", declarou.

O tema da audiência seria a sugestão de criar um grupo de trabalho com 104 nomes para discutir a implementação da renda básica de cidadania.

Segundo Suplicy, Lula se prontificou a recebê-lo, mas não houve tempo, porque o deputado acabou precisando retornar para São Paulo.

Ainda assim, ele diz que teve "conversas muito produtivas" sobre o tema com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).