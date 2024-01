A Faculdade São Leopoldo Mandic vai prestar uma homenagem ao dentista Rafael Puglisi na quinta (25), durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp).

O profissional morreu em setembro de 2023 após um acidente em sua casa. Segundo divulgado pela família na ocasião, Rafael bateu a cabeça ao tentar mergulhar na piscina da residência.

Rafael Puglisi: dentista de diversos famosos morre após bater a cabeça durante mergulho - @rafapuglisi no Instagram

Um título póstumo de mestre em odontologia digital será concedido ao profissional e entregue à sua família. Rafael cursava o mestrado na instituição e já tinha finalizado a sua dissertação, que foi apresentada à banca por um amigo dele.

Ele tinha mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido por atender celebridades como Neymar, Larissa Manoela, Jade Picon, Juliette, Giovanna Ewbank e outros.

É PIQUE!

O empresário João Camargo, fundador do grupo Esfera, recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em seu almoço de aniversário, realizado em sua casa, na capital paulista, no sábado (20). A primeira-dama do estado, Cristiane Freitas, e a conselheira do Esfera, Ana Funaro Camargo, participaram da comemoração. O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, compareceu.