A ONG Turma do Bem apresenta a série "Bibliotheca do Sorrir" com o objetivo de chamar a atenção do poder público e da sociedade sobre como a falta de assistência odontológica afeta a vida das pessoas.

São seis vídeos que celebram o poder do sorriso e estão disponíveis no canal do YouTube do cirurgiã-dentista Fábio Bibancos, fundador da entidade.

O cirurgião-dentista Fábio Fabio Bibancos, fundador da ONG Turma do Bem - Ronny Santos 21.mai.2023/Folhapress

A iniciativa é desenvolvida a partir da poesia e da dramaturgia de Newton Moreno. A direção é de Bernardo Bibancos e a direção de fotografia de Lara Dias.

A série faz parte do projeto "Feliz Por Ajudar - Quem São Nossos Heróis", do Ministério da Cultura com patrocínio da RaiaDrogasil S.A. e Colgate.

O diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, recebeu convidados no lançamento do seu livro "Debate na Veia – Nos Bastidores da Tevê, a Democracia no Centro do Jogo". O presidente do grupo Bandeirantes, Jhonny Saad, marcou presença no evento, que ocorreu na semana passada, no Teatro Áureo Cruz, no Centro do Professorado Paulista (CPP), em São Paulo. O jornalista Boris Casoy mediou um debate que aconteceu durante o encontro.