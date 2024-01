A cantora Wanessa Camargo, que acaba de ser anunciada como uma das participantes do Big Brother Brasil 24, já tinha manifestado o seu desejo de integrar o elenco do reality show da Globo.

Em entrevista à coluna no ano passado, ela contou que chegou a quase entrar no BBB 22, mas sua participação acabou não se concretizando.

A cantora Wanessa Camargo - Bruno Santos -2.fev.2023/Folhapress

"Eu estava louca para ir, porque precisava de uma mudança. Queria algo que me chacoalhasse. O [convite] para o BBB surgiu como essa oportunidade, porque eu estava me sentindo muito morta. Não iria por causa do prêmio nem nada disso, mas para me sentir capaz, para ver que eu estava bem tanto de saúde mental como física", disse.

Wanessa contou que, meses antes do início do BBB 22, ainda no primeiro semestre de 2021, tinha ficado mal de saúde após enfrentar crises de ansiedade e pânico.

A cantora concluiu posteriormente que foi melhor não ter entrado no reality. Também revelou seu medo de "virar planta" e disse que não seria uma pessoa "interessante nas festas".

"Ainda bem que eu não fui [risos]… Acho que eu ia virar planta. Eu tinha a questão da crise de pânico, que tinha medo de ter lá. Morro de vergonha de ficar pelada na frente dos outros, eu não bebo… só uma cervejinha aqui, outra ali. Eu não ia ser aquelas pessoas interessantes na festa, não ia ser casal com ninguém."

Na época, Wanessa estava casada com o empresário Marcus Buaiz. Os dois anunciaram a separação em maio de 2022. Naquele mesmo ano, a cantora voltou a se envolver com Dado Dolabella, com quem tinha namorado anos antes. Os dois seguem juntos.

Já sobre o BBB do ano passado, ela disse que não iria porque os dois filhos que teve com Buaiz ainda estavam se adaptando à separação dos pais. "E como eu consegui entrar no processo de cura, não fez mais sentido ir", afirmou ela, na ocasião.