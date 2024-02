O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) deve fazer um censo para aferir o nível de diversidade no seu quadro de funcionários. A medida é uma das que estão previstas no âmbito da parceria com o Movimento pela Equidade Racial (Mover), que acaba de ser firmada com o banco.

A instituição é o primeiro órgão público a fazer parte da iniciativa, que já reúne 49 empresas e busca difundir práticas para acelerar processos de diversidade, equidade e inclusão no mercado corporativo.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em sua cerimônia de posse, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 6.fev.2023/Folhapress

O Mover tem como meta alcançar 10 mil novas posições de liderança para pessoas negras até 2030, além de gerar 3 milhões de oportunidades por meio de cursos, capacitações e conexões com empreendedores.

"Junto com a iniciativa privada poderemos contribuir para a criação, no futuro, de um novo pilar de política de acesso ao crédito para essa parcela da população, o que tem sido uma demanda constante nas escutas à sociedade civil e até mesmo das empresas que possuem programas de diversidade na cadeia de valor", afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Além do censo, o banco terá acesso, por meio do Mover, a rodadas de letramento racial e ao uso de uma ferramenta que mede a equidade em empresas, auxiliando na construção de novas políticas internas.

