Os Correios assinaram um acordo com o Ministério Público do Trabalho da 5ª Região em que se comprometem a manter iniciativas para prevenir e punir o assédio moral e sexual e a discriminação dentro da estatal.

"O combate ao assédio é uma prática que todas as organizações precisam incorporar e, como empresa pública, temos que ser exemplo. Desde que assumimos a gestão dos Correios, tomamos diversas medidas para estabelecer um ambiente de trabalho saudável e com equidade, sempre com a participação das empregadas, dos empregados e de suas representações", diz o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Agência dos Correios em Florianópolis - Divulgação

O termo foi assinado na última quinta (15), em Salvador, mas tem abrangência nacional.

As ações previstas são campanhas internas de esclarecimentos sobre o assunto e um protocolo para o tratamento das denúncias e para a proteção de possíveis vítimas, o que inclui o afastamento de forma preventiva de suspeitos de assediar.

O acordo é resultado de uma ação ajuizada em 2020 depois que o Ministério Público do Trabalho (MPT) apurou em inquérito a existência de fortes indícios de que ocorria assédio a empregados dos Correios em Salvador.

A proposta era justamente obrigar a empresa a implantar uma política de combate ao crime.

"O objetivo desse acordo não é que o MPT e a Justiça do Trabalho fiquem nos cobrando a sua implantação. Ele é um compromisso da empresa com seu corpo de empregados e com toda a sociedade. Porque nosso objetivo não é só fortalecer e modernizar a empresa, mas resgatar os Correios", completa Fabiano Santos.

"Essa é uma ação diferente de tudo o que temos o costume de fazer cotidianamente na Justiça do Trabalho", disse o juiz Paulo Temporal, titular da 16ª Vara do Trabalho, onde o processo tramita.

O acordo precisa ser homologado por ele. "Essa política de combate ao assédio tem que ser abraçada por todos, não só a diretoria, mas também pelos trabalhadores", afirma o magistrado.

