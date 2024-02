Um veleiro do Greenpeace internacional vai atracar em águas brasileiras na próxima semana. A embarcação, que é usada para pesquisa, será utilizada para investigar os impactos que uma possível exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas pode provocar na região.

Veleiro Witness, do Greenpeace, será usado para avaliar impacto do petróleo na costa do Amapá - Nilo Davila/Greenpeace

A Petrobras e o governo Lula querem iniciar ainda neste ano a perfuração do chamado bloco 59, na costa do Amapá. No ano passado, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) negou concessão de licença para o projeto, mas a estatal recorreu.

Como mostrou a Folha em reportagem deste ano, o Ibama calculou que o grau de impacto ambiental da exploração no local atingiu escala máxima, com alta magnitude do impacto negativo, influência em biodiversidade formada por espécies ameaçadas de extinção e comprometimento de áreas ainda desconhecidas.

O objetivo da expedição do Greenpeace Brasil, segundo a organização, é fomentar essa discussão, entendendo como funcionam as correntes marítimas e quais são os riscos de um eventual vazamento de petróleo na região.

De acordo com a entidade, há incertezas se, em um acidente, o óleo poderá atingir a costa amazônica, os manguezais, os rios, terras indígenas e lavouras da região.

Com as informações coletadas no veleiro, diz o Greenpeace, a Petrobras poderá desenvolver ações de prevenção e mitigação de impactos.

A expedição, diz a organização, irá ouvir também os povos indígenas e outras pessoas que atuam no local. Pescadores e moradores da região já disseram anteriormente que objetos caídos em alto-mar chegaram à costa do Amapá, aos rios e mangues do Oiapoque. Essa percepção contraria, em um primeiro momento, modelos de dispersão apresentados pela Petrobras de que o petróleo não chegaria até a costa, em caso de vazamento.

O veleiro chamado de Witness possui 22,5 metros de comprimento e é capaz de navegar em águas rasas por causa de uma elevação na quilha e no leme.

O estudo do Greenpeace será realizado em parceria com pesquisadores do Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa). Eles vão lançar derivadores (equipamentos oceanográficos que emitem sinais de localização GPS) para mapear as correntes marítimas.

À Folha, a Petrobras disse que o cálculo do grau de impacto ambiental apresentado pelo Ibama "não significa que a atividade pretendida pela empresa ocasionará os impactos ao ambiente ou em áreas sensíveis e na fauna."

Afirmou também que, para cada possível impacto identificado nos estudos, são propostas medidas para evitar ou mitigá-los." "A Petrobras avaliará as medidas e eventuais questionamentos quanto ao grau de impacto no momento oportuno", informou a estatal na ocasião.

SOM

A cantora Duda Brack - Pedro Bucher/Divulgação

A cantora Duda Brack vai lançar o single "Mistério Solar", composta por ela em parceria com Romero Ferro, na próxima sexta-feira (23). A música mistura axé baiano com salsa cubana e beats eletrônicos. A faixa, produzida por Ariel Donato, será acompanhada de um videoclipe e integrará o novo álbum de estúdio da artista, previsto para ser finalizado até abril deste ano.