Os homens são os mais multados por dirigirem depois de beber durante o Carnaval no estado de São Paulo. É o que aponta um levantamento realizado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo) com base em dados dos últimos cinco anos.

Entre 2019 e 2023, o órgão aplicou, em seis dias de folia (de sexta-feira até a Quarta-feira de Cinzas), 1.354 multas por alcoolemia, sendo que 979 (72%) penalizaram motoristas do gênero masculino. As autuações incluem pessoas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

Policial Militar faz teste do bafômetro em motorista, durante blitz em São Paulo - Ronny Santos - 31.ago.21/Folhapress

A capital paulista e as cidades de Franca, Marília, Guarulhos e Jundiaí concentraram o maior número de ocorrências de multas por dirigir e beber. Os homens mais jovens, com idades entre 18 e 21 anos, e na faixa etária entre 31 e 40 anos foram os mais autuados pela infração.

Além disso, das 433 mortes registradas por acidentes no trânsito nos últimos cinco Carnavais, 349 (81%) tiveram como vítimas homens, sendo que a maioria (65) estava na faixa etária dos 18 aos 24 anos.

Os dados foram compilados pelo Infosiga SP, sistema do governo estadual.

Diante das informações coletadas, o Detran-SP afirma que os motoristas do gênero masculino serão os principais alvos da campanha que o órgão lançou nesta quinta (8) para coibir a ingestão de álcool pelas pessoas que vão dirigir.

A mobilização, chamada de "Por um Carnaval melhor na rua, na avenida e na estrada", será veiculada em rádios, na TV, na internet e nas ruas.

Além disso, o órgão estadual afirma que irá dobrar as ações de fiscalização, em comparação com o Carnaval do ano passado. A iniciativa é realizada em parceria com as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

"Uma das principais responsabilidades da nossa gestão é conscientizar a população de que toda vida importa e que temos tolerância zero para o consumo de álcool associado à direção", diz o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio

