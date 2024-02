A cantora Any Gabrielly será musa do megabloco Tarado Ni Você, que homenageia a obra de Caetano Veloso. O trio sairá no próximo sábado (10), no centro de São Paulo. Ela também interpretará composições do artista baiano para os foliões.

A ex-integrante do grupo Now United mora em Los Angeles e está se preparando para realizar seus primeiros lançamentos em carreira solo.

A cantora Any Gabrielly - Mateus Aguiar/Divulgação

CONFETE

A atriz Alessandra Negrini, rainha do Acadêmicos do Baixo Augusta, usou balões presos à fantasia no desfile que celebrou os 15 anos de existência do megabloco no Carnaval paulistano. A atriz Marisa

Orth também participou do cortejo, que desceu a rua da Consolação, na região central de São Paulo, no domingo (4). O escritor Marcelo Rubens Paiva compareceu à comemoração.