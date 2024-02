A deputada estadual paulista Ediane Maria (PSOL) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP), na terça (27), para pedir que o secretário da Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, seja investigado por aumentar em quase um terço o número de assessores policiais militares à disposição dele na pasta. No meio policial, esse contingente foi batizado de "exército de capitães de Derrite".

Como revelado pela Folha, o efetivo de assessores PMs na Segurança passou de 183, em novembro de 2022 (gestão Rodrigo Garcia, PSDB), para 241 em novembro de 2023 , um aumento de 32% na atual gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ao todo, o número de PMs cedidos a autoridades no estado cresceu 8%.

O secretário da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, durante evento em Brasília - Gabriela Biló - 2.ago.2023/Folhapress

A elevação do quadro para o secretário, oficial da reserva da PM, ocorre na contramão do restante do estado. Praticamente em todas as regiões houve redução do efetivo da PM, incluindo a Baixada Santista, que vive uma crise de segurança sem precedentes.

"Um possível problema derivado do baixo número de policiais em determinado local é a alocação em caráter eventual de policiais de outros batalhões, que também vem sendo realizada sem a observância de critérios técnicos ou, ao menos, sem a devida publicidade de tais critérios", diz a deputada na representação.

Ela cita como exemplo a convocação de agentes da PM "de diversos batalhões para participarem da Operação Escudo, ocorrida entre os meses de julho e setembro de 2023 na Baixada Santista, e que foi repetido na Operação Verão".

Ediane Maria quer que seja averiguado o número de policiais de cada batalhão da PM no estado, mês a mês, desde que Derrite assumiu a pasta, e se as mudanças promovidas por ele teriam infringido regras administrativas.

"O dinheiro público deve ser gasto para garantir a segurança da população, o que se faz a partir de critérios técnicos, e não ao sabor das inclinações pessoais do secretário", afirma ela.

À Folha, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que a medida está prevista na legislação e seguiu critérios técnicos.

No documento enviado ao MP-SP, a deputada cita também uma série de trocas na cúpula da PM realizada por Derrite, que incluiu a exoneração do número 2 da corporação, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo.

Segundo oficiais ouvidos pela Folha, Freixo era um dos críticos das operações policiais letais na Baixada Santista e, por outro lado, defensor da ampliação do programa de câmeras corporais na tropa.

Na semana passada, Ediane Maria já tinha protocolado uma outra representação no Ministério Público solicitando que Derrite fosse investigado por sua conduta no comando da Operação Verão.

A ação, iniciada após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, no último dia 2, já provocou a morte de 38 pessoas em supostos confrontos com policiais militares.

"Não dá para um secretário permitir que todo esse horror continue acontecendo no estado. A pasta tem mobilizado recursos para a execução de operações de vingança, e isso levanta, sim, suspeitas de improbidade administrativa. O governo precisa entender que segurança pública é para proteger a população, e não o contrário", disse a parlamentar.

A quantidade de óbitos torna a Operação Verão 2024 a segunda ação mais letal da história de São Paulo, atrás apenas do massacre do Carandiru, quando 111 homens foram mortos durante a invasão da Casa de Detenção, em 2 de outubro de 1992.

Em nota, a SSP disse que as forças de segurança do estado são instituições legalistas que atuam no estrito cumprimento do seu dever constitucional.

Diz, ainda, que o efetivo da SSP inclui a segurança de autoridades, como os ex-governadores e seus familiares, e policiais que passaram a exercer atividades no órgão responsável pela análise e planejamento de ações de combate à criminalidade, o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle).

TELINHA

O ator Thiago Martins, que será um dos dos protagonistas de "Família É Tudo", prestigiou o lançamento da nova novela das sete da Globo, na semana passada. As atrizes Nathalia Dill e Ramille, intérpretes de Vênus e Andrômeda, respectivamente, compareceram ao evento, que foi realizado na cidade cenográfica onde é gravada a trama, no Rio de Janeiro. Os atores Lucy Ramos, Raphael Logam e Rafa Kalimann, que formam o trio de vilões do folhetim, passaram por lá.