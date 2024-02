O filho de Gal Costa, Gabriel Costa, decidiu ir à Justiça para reivindicar seus direitos à herança deixada pela cantora e defender o que diz ser a vontade de sua mãe. Sua entrada na disputa irá questionar a fração do patrimônio de Gal reivindicada por Wilma Petrillo, viúva da artista.

A cantora Gal Costa - Carol Siqueira/Divulgação

Com 18 anos recém-completados, Gabriel contratou em janeiro deste ano as advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana de Athayde Ferreira para fazer a sua defesa. A interlocutores, ele afirma querer aproveitar a chegada à maioridade para "agir de acordo com sua consciência, livre de influências".

À época da morte de Gal, o jovem ficou sob a guarda temporária de Petrillo. A viúva pede na Justiça o reconhecimento de uma união estável com a cantora —que, se concedida, dará a ela o direito a 50% da herança e a administrar o patrimônio artístico da baiana em conjunto com Gabriel.

Petrillo pede que a união seja reconhecida com base no relacionamento que teria mantido com a artista por 24 anos. No processo, ela também solicitou a posição de inventariante do espólio e pediu a guarda de Gabriel.

Para a defesa do filho de Gal, porém, Petrillo atuava apenas como empresária da cantora e madrinha do menino, e a partilha de bens e sua capacidade de cuidar do patrimônio devem ser discutidas. O relacionamento amoroso entre as duas, deve apontar a defesa, ocorreu muitos anos atrás.

Gal Costa com o filho, Gabriel, em 2015 - Bruno Poletti - 25.jun.2017/Folhapress

Procurada pela coluna, Wilma Petrillo não respondeu até a publicação deste texto.

Desde a morte de Gal, em novembro de 2022, a empresária passou a ser alvo de diversas acusações. Em reportagem publicada pela Piauí, ex-funcionários e amigos da cantora associaram Petrillo a episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros.