A apresentadora Sarah Oliveira fará uma participação especial em "Homem com H", filme que é dirigido pelo cineasta Esmir Filho, seu irmão, e que vai retratar a vida de Ney Matogrosso.

No longa, ela interpretará Fátima, uma repórter que vai questionar o cantor sobre sua ousada performance em seu primeiro show solo, "Homem Neanderthal". Na vida real, Sarah e Ney são amigos pessoais.

A apresentadora Sarah Oliveira ao lado do irmão, o diretor Esmir Filho - Zanone Fraissat -24.jul.2018/Folhapress

"Quando terminei de ler o roteiro do filme, me vi tão emocionada que só conseguia pensar: ‘Que bom que é meu irmão que vai contar esta história’. No impulso, liguei para o Ney e falei: ‘Estou ligando pra agradecer por você existir e permitir que sua vida tão íntegra e transformadora seja dividida com a gente", diz ela.

Sarah completa que se sente honrada em participar do longa. "A liberdade do Ney e a sensibilidade do Esmir são inspiradoras. Acompanhar isso de perto, enche o meu coração de esperança por dias melhores e mais decentes."

Protagonizada por Jesuita Barbosa, a cinebiografia começou a ser gravada neste mês. Algumas das primeiras cenas foram rodadas nos estúdios da TV Cultura, em São Paulo.

A emissora tem alugado seus espaços para a gravação de clipes, comerciais e filmes.