O Teatro da Vertigem corre o risco de perder a sua sede, localizada no Bexiga, na região central de São Paulo. O grupo, que tem mais de 30 anos de existência, enfrenta dificuldades financeiras e já acumula R$ 90 mil em dívidas pela falta de pagamento do aluguel do espaço.

A companhia lançará uma campanha online para angariar doações.

Lucienne Guedes em ensaio de 'Agropeça', montagem do grupo Teatro da Vertigem, no Sesc Pompeia - Karime Xavier/Folhapress

Surgido no início dos anos 1990, com seus integrantes saídos do ambiente acadêmico da USP, o Teatro da Vertigem sempre enfrentou adversidades ao longo de sua história. O grupo é conhecido por apresentar as suas peças não em teatros tradicionais, mas em locais da cidade.

Em 1995, eles usaram a estrutura do Hospital Humberto Primo para narrar "O Livro de Jó", enquanto em 2006 encenaram a montagem "BR 3" nas águas do rio Tietê.

Desde 2017, porém, a companhia afirma que a situação financeira começou a se agravar porque os programas de incentivo às artes cênicas foram rareando. Ao mesmo tempo, eles foram perdendo patrocínio e apoio.

O último trabalho apresentado pelo grupo foi "Agropeça", encenado no ano passado no Sesc Pompeia. Pela produção, a companhia recebeu quatro indicações ao Prêmio Shell de Teatro.

Antes de lançar a campanha online, o Teatro da Vertigem chegou a tomar outras medidas, como a venda de equipamentos do grupo e inscrições em editais de apoio à cultura. As ações, contudo, têm sido insuficientes.

A preocupação dos integrantes é também com o acervo de mais de 30 anos de trabalho, já que sem a sede, hoje situada no número 240 da rua Treze de Maio, não há outro espaço físico para colocar os materiais do grupo.

FOLIA

O cantor Léo Santana em ensaio para a revista Billboard Brasil - Davi Reis/Billboard Brasil

O cantor Léo Santana será a capa da revista Billboard Brasil deste mês. Na entrevista, o músico fala sobre a correria que será o Carnaval, paternidade e como ele teve de aprender a lidar com o rótulo de símbolo sexual.

"Eu dizia: ‘Caramba, véio, eu não sou só esse corpinho bonito, não!’. As pessoas não davam atenção ao meu trabalho, à minha arte. A ponto de chegar em entrevista e me pedirem para tirar a camisa. Mas hoje não mais, tenho 18 anos de carreira e um leque imenso de sucessos", diz ele à publicação.