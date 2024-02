Mani Reggo, mulher de Davi Brito, do BBB 24, conta que o marido ouviu a expressão "calabreso" quando estava a caminho do confinamento para entrar no reality. O termo foi falado pelo filho dela, Caio, de 25 anos.

A expressão causou grande polêmica na madrugada de quinta (1º), dentro da casa. Durante uma discussão, Davi chamou Lucas Henrique de 'calabreso'. MC Bin Laden e outros brothers chegaram a dizer que a palavra seria uma ofensa gordofóbica.

Davi e MC Bin Laden se encaram durante briga na madrugada desta quinta-feira (1º): termo 'calabreso', usado por baiano, vira assunto nacional - Reprodução/Globoplay

"Davi não teve maldade nenhuma", diz Mani à coluna. "No dia em que ele estava indo para o confinamento, o Davi estava muito ansioso, e falou para o Caio: 'Corre aí'. E o Caio disse: 'Calma, Calabreso'. Aí os dois deram risada e foram o caminho todo rindo e falando disso. O Davi estava com isso na cabeça", conta ela.

A expressão surgiu de um bordão do ator e humorista Toninho Tornado, que troca palavras no feminino pelo masculino para confundir em suas pegadinhas. No ano passado, o termo teve um novo boom de popularidade no Tik Tok.

Passado o susto com a briga do marido no BBB, ela aproveitou que a expressão viralizou na internet para lançar o X-Calabreso na barraca de lanches que possui em Salvador.

"Como teve toda essa repercussão, a gente colocou para vender e o pessoal já está vindo procurar", relata Mani. O lanche é comercializado por R$ 10. "Saíram sete hoje [na quinta]".

A comerciante diz que tem ficado com o coração apertado vendo o BBB. Para ela, a briga da madrugada de quinta seria a prova de que o baiano está sendo perseguido pelos outros participantes.

"É algo tão pequeno. Ele vai conversar com alguém e vira aquela discussão enorme. São todos contra dois", diz ela, em referência ao marido e à dançarina Isabelle, que é a mais próxima de Davi no reality.

A confusão começou depois que o baiano foi questionar Lucas sobre o que ele, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estavam conversando que citaram o nome dele no quarto. O capoeirista não gostou e, pouco depois, a briga estourou com acusações de ambos os lados.

Mani afirma que Davi está sendo dentro do BBB exatamente o que ele é fora do reality. "É a mesma coisa. Ele gosta de cozinhar, de ajudar, de fazer a mesa, de agradar. Quando a pessoa pergunta se ele não conhece esse ou aquele artista, é porque ele não conhece mesmo", diz.

"Ele vive no mundo dele, de luta, de trabalho, ele não conhece muita coisa", acrescenta.

Ela conta também que Caio e Davi se dão muito bem juntos. O filho dela é quatro anos mais velho que o padrasto, o que é motivo de brincadeiras entre eles.

PÁGINAS

O teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff recebeu convidados para o lançamento de seu novo livro, "Terra Madura: Uma Teologia da Vida" (Planeta), realizado na livraria Megafauna, no centro da capital paulista, na quarta (31). A educadora popular Márcia Miranda, esposa de Boff, esteve lá. O ex-deputado estadual paulista e ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade "Rubens de Paiva" Adriano Diogo também compareceu.