Rio de Janeiro

A atriz Sophie Charlotte afirma ter escolhido um look "confortável" e "abusado" para curtir o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Combinada com a camiseta do camarote Arara, ela optou por uma calça de estampa de onça com recortes que deixavam parte do seu bumbum à mostra. "Eu quero me divertir, curtir [com um look] bem gostoso, confortável e abusado", diz, entre risos.

O casal de atores Sophie Charlotte e Daniel Oliveira na Marquês de Sapucaí, no Rio, neste domingo (11) - Marlene Bergamo/Folhapress

Acompanhada do marido, o ator Daniel Oliveira, o casal é dos mais animados do camarote. "Eu amo Carnaval, só a gente sabe fazer essa festa, né? Só brasileiro", completa ela, que diz torcer pela Salgueiro, que desfila na madrugada desta segunda (12).

Sophie também se mostra animada com a sua personagem em "Renascer". "A novela já chegou conquistando o público. E a Eliana vai se revelando aos pouquinhos. Estou muito feliz com esse papel", afirma. Na trama, ela é casada com José Venâncio (Rodrigo Simas), que se envolve com Buba (Gabriela Medeiros), uma mulher trans.

Já o seu marido da vida real, Daniel de Oliveira, diz que "estava doido" para começar a segunda fase de "Renascer" para ver a mulher em cena. O ator conta que já gravou "Guerreiros do Sol", novela que deverá estrear no Globoplay em 2025. Ele fará Idálio, filho do coronel vivido por José de Abreu.

"A história tem 45 capítulos. No primeiro capítulo eu já morro, mas sigo até o capítulo 15 quando conta essa história", adianta ele.

Daniel também abriu um bar em Belo Horizonte, o Território do Galo, nome dado em homenagem ao seu time do coração, o Atlético Mineiro. "Amo Carnaval. É maravilhoso sempre, um delírio. Bão demais."