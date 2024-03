A cantora Alcione receberá a sambista Karinah no show em celebração aos seus 50 anos de carreira que ocorrerá no Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta (8). "Poder compartilhar o palco mais uma vez com Alcione é um sonho, principalmente no Dia da Mulher," diz a afilhada artística de Marrom.

"Toda a força e a garra que ela representa são inspiração para mim", ainda ainda Karinah. As duas gravaram a música "Tô de Partida", que ganhou um videoclipe gravado em estúdio.