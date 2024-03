O fotógrafo Bob Wolfenson terá um estúdio nos bastidores do Lollapalooza para fazer imagens dos músicos que vão se apresentar no evento. O festival será realizado no próximo fim de semana, em São Paulo.

Os retratos serão publicados nos canais oficiais dele e do Lollapalooza. O convite partiu da organização do evento.

O projeto tem como referência um trabalho que Wolfenson fez para a Folha no Free Jazz Festival, no anos 1980, quando fotografou artistas como Nina Simone e Sarah Vaughan.

Imagem de Nina Simone feita por Bob Wolfenson nos bastidores do Free Jazz Festival, nos anos 1980 - Bob Wolfenson

Em sua 11ª edição, o Lollapalooza será realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Entre as principais atrações, estão os shows do Arcade Fire e do Blink-182, que ocorrerão na sexta (22), às 20h10 e 21h30, respectivamente. Já no sábado (23), Limp Bizkit sobe ao palco principal às 19h55, enquanto Kings of Leon toca às 21h, e os Titãs, às 22h35. No domingo (24), Sam Smith se apresenta às 21h e Sza, por fim, encerra o festival às 22h50.

Imagem de Sarah Vaughan feita por Bob Wolfenson nos bastidores do Free Jazz Festival, nos anos 1980 - Bob Wolfenson

DRAMA ENCENADO

A diretora Livia Sabag recebeu convidados na estreia da ópera "Madame Butterfly", dirigida por ela, na semana passada, no Theatro Municipal de São Paulo. O tenor Jean William faz parte do elenco da montagem. O diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, prestigiou o evento.