A Casa de Francisca organizou uma intensa programação gratuita para festejar a inauguração de seus novos espaços, no centro de São Paulo.

Criação em 3D do que será o Largo, novo espaço nos pés da Casa de Francisca, no Centro de SP - Matheus Alves/Divulgação

As novidades são um bar voltado para a rua, no calçadão do largo da Misericórdia, e um cine-teatro no porão. Eles serão abertos no mesmo Palacete Tereza Toledo Lara que a casa ocupa desde 2016.

Nesta sexta-feira (8), uma festa que será realizada no calçadão do centro histórico reunirá as cantoras Lia de Itamaracá, Mônica Salmaso, Juçara Marçal e Alessandra Leão sobre um palco montado na rua, a partir das 20h. Tanto o bar quanto o cine-teatro poderão ser visitados pelo público durante a festividade.

Uma roda de samba comandada por Graça Braga e o grupo Você Vai Se Quiser está prevista para o sábado (2), às 16h30, no largo da Misericórdia. O novo porão será estreado por Arrigo Barnabé, que interpretará canções de Lupicínio Rodrigues em um show com início marcado para as 20h.