O esquema de segurança do show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro, deverá usar a tecnologia de reconhecimento facial como parte da estratégia de policiamento.

O sistema já existe na orla de Copacabana, na zona sul da capital fluminense, onde ocorrerá o megashow, previsto para acontecer em maio.

Madonna se apresenta no Pride Island, em 2019, em Nova York - REUTERS/Jeenah Moon

Segundo pessoas envolvidas nas tratativas ouvidas pela coluna, a Polícia Militar do Rio será a responsável pela segurança das pessoas e deverá bater o martelo sobre o monitoramento. Outras estratégias de policiamento são estudadas.

A segurança é uma preocupação dos fãs, uma vez que o local costuma receber milhões de pessoas em grandes eventos, como é o caso das festas de Réveillon. Na passagem do ano de 2023, o público em Copacabana foi superior a 2 milhões de pessoas.

NOITE DE GALA

