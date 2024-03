O fotógrafo Bob Wolfenson vai revisitar os últimos 20 anos de sua produção em palestra na segunda-feira (25), na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), em São Paulo.

Na ocasião, ele relatará detalhes do desenvolvimento da exposição "Antifachada e Encadernação Dourada", que apresentou na instituição em 2004 e que considera um marco na sua carreira.

O fotógrafo Bob Wolfenson - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Até então, o fotógrafo era reconhecido por sua atuação no universo editorial. A partir da mostra na Faap, começou a ter o seu trabalho apresentado também em galerias, instituições culturais e museus.

"A exposição mudou a minha vida. É um divisor importante na minha trajetória", diz.

Bob Wolfenson também vai falar na palestra sobre "Desnorte", livro que lançou em 2021 e faz uma retrospectiva da sua trajetória. O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público.

SET

Cena de 'No Rancho Fundo', com Andrea Beltrão, Larissa Bocchino e Alexandre Nero - Fábio Rocha/Globo/Divulgação

A atriz Andrea Beltrão (à esq,), que viverá a matriarca Zefa Leonel na próxima novela das seis da Globo, "No Rancho Fundo", gravou as cenas em que encontra a pedra preciosa que vai enriquecer sua família no Parque Estadual de Biribiri, em Diamantina. Neste momento, a personagem se cruza com Quinota (Larissa Bocchino) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) na estrada que, na trama, vai até a Gruta Azul. Criado e escrito por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, o folhetim é uma comédia romântica que se passa no sertão do Cariri e explora o choque entre o sertão e a cidade.