A opinião favorável dos brasileiros sobre Israel despencou desde outubro de 2023, quando o país sofreu ataque do grupo terrorista Hamas e contra-atacou bombardeando a Faixa de Gaza.

Palestinos abrigados em Rafah, no sul de Gaza, realizam oração de sexta-feira em mesquita em ruínas - Mohammed Salem/Reuters

QUEDA LIVRE

No fim de outubro, pouco depois do ataque, 52% dos brasileiros diziam ter opinião favorável em relação a Israel. Quatro meses de guerra depois, o percentual caiu para 39%.

BALANÇA

Já a imagem da Palestina, favorável para 43% dos brasileiros em outubro, oscilou positivamente, para 45%. A revelação é da pesquisa Genial/Quaest realizada com 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro.

ESTRAGO

O estrago na imagem de Israel foi maior entre aqueles que se declaram eleitores de Lula: 42% deles diziam ter imagem positiva de Israel em outubro do ano passado, percentual que despencou para 24% neste ano. Os que têm opinião desfavorável saltaram de 37% para 56%.

BEM MENOS

Entre eleitores de Jair Bolsonaro, o desgaste existiu, mas foi menor: a imagem positiva de Israel oscilou de 67% em outubro para 64%. A imagem negativa entre eles subiu de 17% para 23%.

VOZES CONTRÁRIAS

Bolsonaro tem defendido o país, enquanto Lula repete que Israel está cometendo um genocídio e matando mulheres e crianças inocentes em Gaza.

ELE, NÃO

Para 60% dos entrevistados, no entanto, o petista exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Apenas 28% dizem que ele não exagerou.

RECORTE

O percentual chega a 69% entre os evangélicos, e é menor (57%) entre os católicos.

RECORTE 2

Os eleitores de Lula, ainda que críticos a Israel, se dividiram: 43% acham que ele exagerou na comparação com o líder nazista, e 45% dizem que isso não ocorreu. Entre os que votaram em Bolsonaro, 85% criticam as falas do petista.

BEM LONGE

Depois das declarações, o governo de Binyamin Netanyahu considerou Lula persona non grata no país. Quase a metade dos brasileiros (48%) entenderam a atitude e dizem que não houve exagero por parte do governo de Israel ao dar essa resposta.

FACE A FACE

Quando há questionamento confrontando diretamente Israel e o Hamas, o primeiro tem maior simpatia. Do total de brasileiros, 50% dizem discordar que Israel está exagerando na reação ao grupo terrorista.

É PIQUE!

O editor Paulo Tadeu, fundador da Matrix Editora, comemorou seu aniversário com uma festa brega em São Paulo, no sábado (24), ao som da da banda Saco de Gatos. A artista plástica Elisa Stecca esteve lá. A comunicadora Surama Chaul e a ex-apresentadora e fundadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Lippi, Flávia Lippi, compareceram.